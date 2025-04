TMW KÜSIMUSTIK Taiwani virtuoos Chung-Ching CHEN: võitlustest ja konfliktidest hoolimata on meil vähemalt muusika

Chung-Ching CHEN on Sizhukong Jazz Bandi ja Spectro 7 liige ning töötab osalise koormusega õppejõuna Taiwani Rahvusliku Kunstiülikooli Hiina muusika osakonnas. Silmapaistva jutustamisoskuse ja muusikalise mitmekülgsusega põimib Chen kokku erinevaid muusikatraditsioone. Olles sügavalt juurdunud Hiina muusikas, liigub ta edasi jazzi, ladina ja Brasiilia choro maailma, avardades pidevalt oma kunstilisi piire. Tema uuenduslik lähenemine liuqinile (Hiina mandoliin) ja ruanile (Hiina lauto) loob värskeid ja dünaamilisi tõlgendusi kaasaegsest Hiina keelpillimuusikast. Chen on andnud üle 400 kontserdi Euroopas, Põhja-Ameerikas, Kariibi mere piirkonnas ja Aasias. 2023. aastal valiti ta Taiwani kultuuri- ja välisministeeriumi projekti Spotlight Taiwan residendiks.​



Andsime talle täita TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha!​​​



Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas?



Edu on kombinatsioon sellest, kuidas ma end tunnen ja kuidas mind ümbritsevad inimesed mulle reageerivad. Kui mõlemad kokku saavad, loovad nad atmosfääri, mis ütleb mulle, et olen hästi hakkama saanud.