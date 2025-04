TMW KÜSIMUSTIK Kanada lauljatar Omega Mighty: sain varakult teada, et mul on muusikaline anne

Põnevam asi, mis sa varem Eesti kohta oled kuulnud?



Kuna olen pärit Kanadast, siis minu arvates on huvitav, et Eesti pakub tasuta ühistransporti. Süsteemid, mille Eesti on jätkusuutlikkuse edendamiseks kasutusele võtnud, teevad mind tõsiselt rõõmsaks. Samuti ei teadnud ma kunagi, kui tehnoloogiliselt arenenud on Eesti. Asjaolu, et saate Internetis hääletada, on minu jaoks hämmastav. Samuti ei teadnud ma varem, et Skype on asutatud Eestis! See oli esimene digitaalne platvorm, kus ma tõesti lõin videokonverentside kaudu püsivaid suhteid!



Mida ootad kõige enam Tallinn Music Weekilt?



Ootan väga kohtumist muusikaproffidega üle kogu maailma ja olemasolevate kontaktide tugevdamist. Muidugi on põnev õppida kohaliku kultuuri kohta ning olla tunnistajaks elavale muusikale nii Eestist kui ka mujalt. Rääkimata sellest, et esitada enda loomingut – see võimalus on täiesti hindamatu. Samuti ootan väga Keychange’i muusikatööstuse juhtide koolitusprogrammi seansse Tallinnas.



Kui peaksid kirjeldama oma esinemist ainult kolme emojiga, siis millised need oleksid?



🔥✊🏾​🩷