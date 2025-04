TMW KÜSIMUSTIK Šoti lauljatar Megan Black: viise muusika kaudu inimestega kontakti loomiseks on rohkem kui üks

Oma loomingus keskendub ta isiklikele kogemustele kväär-naisena, käsitledes teemasid nagu feminism, vaimne tervis, LGBTQ+ kogukond, MeToo liikumine ja kliimamuutused. Andsime Meganile täita TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha!​ Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas? Kui kõhus hakkavad ringi lendama liblikad, siis tean, et kõik, mille kallal töötan, tuleb hästi välja.

Kui vaatasin esimest korda Talking Headsi filmi "Stop Making Sense", siis pani see mind mõistma, et viise muusika kaudu inimestega kontakti loomiseks on rohkem kui üks. See inspireeris mind arendama oma lavalist olekut ja võtma omaks oma imelikku natuuri.



Milline on olnud kõige üllatavam koht või seik, millest oled saanud inspiratsiooni uueks looks?



Californias asuv Malibu rand inspireeris mind kirjutama lugu “The Things I Already Know”, mida ma ka esimest korda Tallinnas esitan!​