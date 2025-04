TMW KÜSIMUSTIK Night Tapes: me peame mõistma hoovusi, mis moodustavad kultuuris laineid

Praegu maailmas toimuvad kohutavad asjad on osa meie kultuurist, mis seda lubab. Ütleksin, et see, mida me kunstirindel teha saame, on püüda aktiivselt sümboleid ja tähendusi muuta. Sellised küsimused nagu, milline näeb välja tõeline tugevus? Kuidas hoolivus välja näeb? Kuidas näevad välja elujõud ja võim? Kust leiame lugusid, mis aitavad meil mõista, millised inimesed me olla tahame? Kus me õpime olema inimesed? Milliseid väärtusi me toetame ja kust me neid saame? Need on kõik olulised küsimused, mida küsida. Otsin lauludes ja kunstis alati tõde ning ausust, kuna minu arvates on need laulud alati need parimad. Ma ei usu, et üks laul suudaks maailma muuta, aga arvan, et head laulud võivad mõnikord aidata meil hoida ruumi oma emotsionaalsetele tõdedele, kuna tõde teeb meid vabaks.