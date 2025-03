TMW KÜSIMUSTIK Soome maailmapäästjate punt VIMMA: uuringute järgi tahab enamik inimesi tegutseda

Milline on olnud kõige üllatavam koht või seik, millest olete saanud inspiratsiooni uueks looks? Pessi : Loomulikult vangla. Kui tegeled millegi eluliselt tähtsaga, nagu planeedi hävitamise vastu protestimine, ja võimud panevad su selle eest trellide taha, siis see tekitab tunde, et pead midagi ette võtma.​

Eeva: Minu jaoks on selge, et lootust ei ole ja palju halba on tulemas. Ja ometi tunnen ma vajadust keskenduda positiivsele – kogukondade loomisele, vanade ja noorte kokku toomisele, et üheskoos katastroofile vastu astuda. Hävitus ja soojus võivad eksisteerida kõrvuti, ilma et peaksime reaalsuse eest põgenema. Uuringute järgi tahab enamik inimesi tegutseda – nad lihtsalt kardavad, et teised ei tee seda.



Kui saaksite ühe oma loo saata ajas 100 aastat tagasi ja ühe loo 100 aasta pärastisse tulevikku, siis millised ja miks?



Pessi: Minevikku saadaksin loo "Antrasiitille", et inimesed näeksid, mida fossiilkütustel põhinev kapitalism meie ja planeediga teeb. Mõistmaks, et on inimesi, kes teadlikult maailma hävitavad. Tulevikku saadaksin meie debüütalbumi esimese loo "Preludi". See on instrumentaalpala, mis räägib sukeldumisest. Sukeldumine on lahe.