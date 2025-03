TMW KÜSIMUSTIK Islandi ​​helilimetropol​ Oyama: unelev shoegaze on jätkuvalt alahinnatud

Islandi kollektiiv Oyama on alates oma loomisest 2012. aastal läbi teinud mitmeid muutusi. Tõupuhta shoegaze’i bändina alustades väljendasid nad oma debüüt-EP “I Wanna” moonutatud helimüürides hingesugulust My Bloody Valentine’i, Ride’i ja Mogwaiga. 2014. aastal ilmunud esimene täispikk album “Coolboy” tõi esile nende laulukirjutamise ande, pälvides juhtiva muusikapressi tunnustuse. KEXP-i Jim Beckmann märkis: "Jagades nime väikese Jaapani linnaga, on Oyama kasvanud helilisteks metropoliks, kus segunevad mõjutused psühhedeeliast ambient'ini."

Nende teine album “Everyone Left”, mida iseloomustavad mõtisklev meeleolu ja pastelsed kõlad, jätkab oma eelkäija temaatikat – eelkõige vee ja aja käsitlust. Need on esitatud nii abstraktsete, ent jõuliste nähtustena kui ka jutustaja mõtiskleva pilgu läbi.



Andsime bändile täita tänavuse TMW küsimustiku, et nendega lähemalt tutvust teha!​​​



Mis on esimene märk sellest, et olete milleski edukas?



Kui su töö tekitab sinus elevust ja tunned end seda tehes piisavalt hästi, et soovid seda ka teiste inimestega jagada.​​​

Mis oli viimane helikogemus, mis teid täiesti uuel viisil mõtlema pani?



Ühte konkreetset kogemust pole, aga meile meeldib näha uusi kohalikke bände ja artiste oma esimesi samme astumas. Neis on värske ja puhas energia, mida on alati inspireeriv näha. See sageli juhatab ka uute avastamata horisontideni. ​