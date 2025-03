TMW KÜSIMUSTIK Elektroonikavõlur Taroug: mul on alati olnud raske enda muusikat miksida

​Taroug on trummari ja elektroonilise muusika produtsendi Tarek Zarrougi sooloprojekt. Tunise kõrbe äärelinnade juurte ja Saksamaal veedetud lapsepõlvega artisti muusika põimib sujuvalt erinevad elemendid ühtseks tervikuks. Orgaaniliste elektrooniliste trummide pulseerivad rütmid sulanduvad haruldaste ja kogu ilma eksootiliste instrumentidega, mida täiendavad väljasalvestused, analoogsüntesaatorid ja hüpnootilised vokaalid. Kõik see tundub ühtaegu nii kummastavalt ebamaine kui ka tuttavlik. Pärast oma 2020. aasta EP “Perpetual” väljastamist ja tähelepanuväärsete remikside produtseerimist artistidele nagu Archive, on Taroug jätkanud oma muusikalise visiooni arendamist. See teekond kulmineerus koostöös Denovali Recordsiga Taurougi debüütalbumi “Darts & Kites” välja andmisega 2024. aastal.​



Andsime Tarougil täita TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha!