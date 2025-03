TMW MAITSED Pealinna uus võileivaäss SANGA: keskendume ausale ja heale toidule

Kirjeldage oma toidufilosoofiat. SANGA toidufilosoofia keskendub kvaliteetsetele koostisosadele, käsitööna valmivatele retseptidele ja julgelt maitsvatele toitudele. Keskendume ausale ja heale toidule ning jookidele, pakkudes elamust, mis on sama lõbus kui maitsev. Kui teie menüü oleks muusikažanr, siis milline see oleks ja miks?

90ndate hip-hop, kahtlemata. Dr. Dre, 2Pac, Nas, Diddy vms — klassika, mis ei lähe kunagi moest. Nagu hästi tehtud võileib, mis on alati nauditav. Mida pakute oma külastajatele TMW ajal? TMW ajal pakume värskeid ja maitseküllaseid võileibu, kohapeal röstitud erikohvi ja naturaalseid veine. Kõik on käsitsi valmistatud ja maitseb sama hästi, nagu see kõlab. Pssst! Tule proovi ka meie uut võikut— Guac Club (guacamole, kana, peekon, salat ja tomatid). Täpselt nii hea, nagu sa ette kujutad… või isegi parem! Mida soovitate kuulata TMW muusikalisest menüüst? Eelistame midagi, mis annab energiat ja head fiilingut — täpselt nagu meie toit ja joogid! TMW kavast panid meid pead noogutama Airmow (FR), Cezaire (FR) ja OneDa (UK) — ideaalne segu hip-hopist, funkist ja elektroonikast, mis sobib SANGA vibe’iga nagu valatult.

SANGA

Rotermanni 18/1

SANGA on võileivabaar, mis on tuntud oma suurte ja maitseküllaste võileibade poolest, mis valmistatud värsketest ja kvaliteetsetest koostisosadest. Nende menüüs on rikkalike lisanditega täidetud pehme ja värskelt küpsetatud leib ning kõrvalroad, mis on kõike muud kui tavapärased. Kuid SANGA pakub enamat kui ainult maitsvat toitu – seal serveeritakse ka kohapeal röstitud erikohvi ja hoolikalt valitud naturaalseid veine. Keskendudes ausale ja heale toidule ning jookidele, pakub SANGA elamust, mis on sama lõbus kui maitsev.