Woolish: nii meie kudumid kui ka Tallinn Music Weeki muusika loovad inimeses erilise tunde

Woolish on läbi ja lõhki Eesti kaubamärk, mille juured ulatuvad juba aastasse 1928. Woolishi tegevjuht ja brändi üks loojatest on Anna Siimu, kellega koostöös jõudsid ka tänavused TMW rütmid kaunisse meriinovilla​ keelde. Mida peaks teadma Woolishi kohta inimene, kes kuuleb teist esimest korda?

Woolish on Eesti bränd, mis teeb kudumeid, mida tahaksid kanda täna, homme ja kümne aasta pärast. Meie meriinovillased kampsunid ei ole lihtsalt soojad – need hingavad, kohanevad ja kestavad. Iga Woolishi toode on loodud pakkuma kvaliteeti, värviteraapia ja kestvust, andes samal ajal kandjale hea enesetunde ja positiivseid emotsioone. Meie eesmärk on luua kampsuneid, mis mitte ainult ei vasta vajadusele, vaid toovad ka igapäevaellu midagi erilist.



Rohkem infot: www.woolish.ee.