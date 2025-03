TMW KÜSIMUSTIK Kaasaegse jazzi täht Salomea: tunnen kaasa nišižanritele ja -artistidele

Üheks Funk Embassy muusikaõhtu esinejaks on Salomea, kes loob kütkestava žanriülese helimaailma, kus muusika muutub sügavaks vestluseks. Bänd julgeb riskida ning Salomea hääl kõlab kui teisest universumist – liigutava ja soojana. Nende iga kontsert kujuneb kaasahaaravaks kogemuseks, mida kannab sügav usk armastusse, julgusesse ja aususesse, kutsudes avatud meelega kuulajaid vastu võtma nende nägemust tulevikumuusikast. Ansambli keskmes on Saksa-Ameerika laulja, helilooja ja multiinstrumentalist Rebekka Salomea koos oma silmapaistva koosseisuga: Yannis Anft klahvpillidel, Oliver Lutz bassil ja Leif Berger trummidel. Oma ainulaadse kaasaegse elektroonilise jazzi ja kütkestava lavalise energiaga on nad kasvatanud arvuka kuulajaskonna.​



Andsime Rebekkale täita tänavuse TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha!​



Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas?

Kui tunned, et tahad jätkata, sest see tundub õige. See tee võib olla küll raske või, aga kui sisemine tung edasi liikuda püsib, siis see on see märk.​

Mis oli viimane helikogemus, mis sind täiesti uuel viisil mõtlema pani?

Muusika kuulamine LSD või ketamiini mõju all. Muidugi õiges keskkonnas ja õige meeleseisundiga. See, kuidas muusika saab kujundada ja juhtida kogu atmosfääri ja tuju, kui lased sel seda teha – see on mind sügavalt mõjutanud.​

Milline on olnud kõige üllatavam koht või seik, millest oled saanud inspiratsiooni uueks looks?