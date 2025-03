TMW KÜSIMUSTIK Austraalia elektriviiuldaja Xani: maailm on aastal 2025 üks kurb paik

Kui su muusika oleks toit, siis kuidas see maitseks?

Arvan, et see oleks üsna rikkalik või tugeva maitsega. Ja palju sarnaseid koostisosi. See oleks tume, sügav ja täidlane – võib-olla väga tume ja mõru šokolaadidessert soolaga ning midagi magusat kõrvale, näiteks mõned viilud värsket mangot.​

Milline on sinu arvates kõige alahinnatum muusikastiil või artist praegu ja miks see vääriks rohkem tähelepanu?​

Krautrock (Kosmische music) – armastan seda žanrit. See on free jazz’i, art rock'i ja psühhedeelia kokkupõrge. Toores ja kare, pakkudes vabadust eksperimenteerida. Maailmas on nii palju üleprodutseeritud muusikat, nii palju tehisintellekti pool loodut! Vajame rohkem vigadega, ebatäiuslikku ja improviseeritud muusikat.​

Kui peaksid looma pala, mis peegeldab maailma aastal 2025, siis mis teemad selles kõlaksid?

Maailm on aastal 2025 üks kurb paik. Ahnus ja võim on võtnud võimust ning me liigume ajas tagasi. Nii et võib-olla sobiks kurb, lootusetu laul, milles on kasutatud palju delay efekte. Aga ma ei usu, et see on laul, mida praegu vajame. Me vajame lootust andvaid laule, mis motiveerivad meid kõiki ahnuse ja diktatuuride vastu astuma.

Kui saaksid ühe oma loo saata ajas 100 aastat tagasi ja ühe loo 100 aasta pärastisse tulevikku, siis millised ja miks?