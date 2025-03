TMW KÜSIMUSTIK VELVET MOON: kuulsime, et Eestis on maailma puhtaim õhk

VELVET MOON on leidnud muusikamaailmas ainulaadse koha oma intiimse ja meeltliigutava loominguga. Bändi laulukirjutaja ja vokalist Sandra Bjurman ammutab inspiratsiooni elukogemustest, käsitledes nii sügavalt isiklikke kui ka laiemaid ühiskondlikke teemasid. Stefan Örni ja Johan Glössneri loodud helitaustad ja Sandra vokaal juhatab kuulajad läbi rikkalike värvide ja tugevate emotsioonide. Nende neli albumit on kogunud rahvusvahelist tähelepanu, jõudes muuhulgas Indoneesia Spotify Viral edetabeli tippu. 2025. aastal ilmub VELVET MOONi viies album. Selle esimesed singlid "Daylight" ja "A Love Song" on juba leidnud sooja vastuvõtu, millest annavad tunnistust ka kaks väljamüüdud kontserti Brightoni festivalil The Great Escape.​



Andsime bändile täita tänavuse TMW küsimustiku, et nendega lähemalt tutvust teha!​​​



Mis on esimene märk sellest, et olete milleski edukas?



Kuidas me edu mõõdame või määratleme? Meie jaoks on edu see, et kirjutasime just uue loo. See on parim tunne!