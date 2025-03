TMW KÜSIMUSTIK Taiwani trio Outlet Drift: meie muusika vajab rohkem kuulajaid!

Minevikku saadaksime loo “Akasawaden” ("Ära hülga"). Tahame, et toonased inimesed kuuleksid seda ja tunneksid uhkust. Me oleme targad ja vaimselt rikkad. Ärge laske kellelgi väljastpoolt öelda, et peaksite oma küla maha jätma, sest siin pole midagi, või et peaksite hülgama oma kultuuri ja uskumused. Mõelge järgmise põlvkonna peale – ärge laske meil kaduda. Nad kuulavad seda laulu, tantsivad, laulavad ja tähistavad elu.

Tulevikku saadaksime loo “New Life Song “("Uue elu laul"). See laul on uue alguse hääl – inimesed laulavad, et tänada emakest loodust pärast katastroofi, tähistades uue elu sündi. Hoidke ring terviklik, vastasel juhul otsustab emake loodus ise tasakaalu taastada. Aga see laul pole veel avalik, nii et püsige lainel!