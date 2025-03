TMW KÜSIMUSTIK NIKA GANGA: kuuldavasti on Saaremaa elanikud keskmiselt 20 cm pikemad ja palju paremad tromboonimängijad

NIKA GANGA muusika mähib kuulajad erilisse heliilma, mida kujundavad R&B, neo-souli ja jazzi mõjutused. Nende esitused tunduvad kui rännakud läbi universumi või tardunud ajahetked. Rikkalike gruuvide, peente harmooniate ja hingestavate soolodega paneb nende saund külmavärinad hinge salasoppide suunas jooksma. Ansambli keskmes on laulja Monika, kelle hääl on võluv, tervendav ja energiast pulbitsev, ühtaegu õrn ja jõuline. Tema siiras esitus loob publikuga sügava sideme. Monikaga koos musitseerivad kitarrist Matas, bassist Evaldas, klahvpillimängija Artūras ja trummar Martynas — igaüks oma instrumendi meister ja bändi kõlale oma ainulaadse varjundi lisaja.​ Andsime leedukatele täita tänavuse TMW küsimustiku, et nendega lähemalt tutvust teha!​​​ Mis on esimene märk sellest, et olete milleski edukas?

Kergus sammudes ka kõige raskema töö tegemisel. Tunne, et see, mida teed, on mõttekas, ning teadmine, et oled selle tulemusel parem inimene. See on meie jaoks edu.​