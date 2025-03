TMW KÜSIMUSTIK Luurel Varas: sõnadeta edasi antud tunded võivad kuulaja emotsioonide paketti oluliselt laiendada

Üheks Võnke Festivali muusikaõhtuks on Tallinna muusik ja skenetegelane Luurel Varas, kelle mullu ilmunud elektroonilise muusika album “244 ALF” pälvis nominatsiooni ka Eesti Muusikaauhindade galal. Läbi aegade on ta viljelenud erinevaid stiile, mänginud bändides Vesi Päästab, Mees Inc ja Seltskond Pargis ning lihvinud koostöid artistidega nagu San Hani, Eik jt.. Viimasel albumil on Varas pikutama jäänud tantsumuusika põldudele. Klubi ja tantsuline suund tuleb kenasti välja ka tema DJ-settides, kus kohtuvad idamaised rütmid, hämar gängsterlus ja internet.​



Andsime talle täita tänavuse TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha!​​



Kui ise oled oma tegemistega rahul ja ka teised saavad rõõmu sellest.