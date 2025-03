TMW KÜSIMUSTIK Mari Kalkun: muusikamaailmas tekib mõnikord tunne, et "võidab" see, kes teeb rohkem häält ja lärmi

Mari Kalkun on karismaatiline laulja ja omanäolise käekirjaga looja. Ilmakuulsa Peter Gabrieli plaadifirma Real World Records'i poolt väljaantud sooloalbum “Stoonia lood” toob kuulajani vanad eesti müüdid ja kaasaegse võro luule, lennutades need Kalkuni isikliku helikeele ja jutuvestmise kaudu otse tänapäeva maailma probleemide tulipunkti. Mari on albumit esitlenud suurtel festivalidel ja kontserdisaalides 17 riigis ning pälvinud äärmiselt sooja vastuvõtu, sh viietärni arvustuse mainekalt väljaandelt Financial Times ja koha prestiižikates rahvusvahelistes edetablites. Albumi pealkiri “Stoonia lood” viitab müütilise omailma loomisele sõnas ja helis, keskseks teemaks inimese vastuoluline suhe loodusega. Uues kavas kõlavad ürgne ja elav pärimus. Mari hääl sulandub kandle, klaveri ja elektroonikaga, viies kuulaja aegadeülesele rännakule.​



Andsime Marile täita tänavuse TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha!​​​



Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas?

Kuigi välist tunnustust peetakse edu oluliseks mõõdupuuks, siis ennekõike tähendab edu minu jaoks seda, et oled leidnud oma asja, mida oled õppinud tegema väga hästi ja millele pühendud. Aja jooksul teeb see sind ennast õndsaks, õpid palju enda kohta ja see hoiab sind pidevas liikumises ja arengus. Eks edu näitaja ole ka see, kas suudad endale selle tegevusega elatist teenida.​

Mis oli viimane helikogemus, mis sind täiesti uuel viisil mõtlema pani?​