TMW KÜSIMUSTIK +TUNNIT+: kõik ei pea olema populaarne või mainstream, et olla hämmastav

+TUNNIT+ on bänd, mis sündis aastakümnendi pikkusest vahemaast ja mille juured ulatuvad Barcelonast ja Kopenhaagenist kodulinna Helsingini. 10 aastat on nad loonud laule isikliku väljendusena, kujutlemata kunagi, et tooksid selle lavale, kuni tähed joondusid nende esimeseks esinemiseks 2024. aasta suvel. Ühendades post-pungi intensiivsuse armastusega 80ndate ja kaasaegsete elektrooniliste helide vastu, pakub +TUNNIT+ hüpnootilist väge ja tantsutavat tumedust.​



Andsime bändile täita tänavuse TMW küsimustiku, et nendega lähemalt tutvust teha!​​



Mis on esimene märk sellest, et olete milleski edukas?