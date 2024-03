Leedu ööelu legend V: võiksin anda head nõu ellujäämise kohta

Vidmantas Čepkauskas ehk Vidis või lihtsalt V on olnud Leedu elektroonilise muusika skeene esirinnas juba üle kahekümne aasta. Ta on Vilniuse legendaarse Opium Clubi ja Gallery 1986 loominguline muskel ning festivalide Ant Bangos, Alfavilnius ja OLE looja. Talle kuuluvad plaadifirmad Silence Music, Best Kept Secret ja Le Temps Perdu. Peale selle on ta väsimatu DJ, produtsent ja üleüldine muusikaentusiast.