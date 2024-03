Scúru Fitchádu: kogu maailm on muutunud veidraks, kummaliseks ja ohtlikuks paigaks

Marcus Veiga ehk Scúru Fitchádu (Cabo Verde kreooli keeles sügav tume) on otsene viide nii Cabo Verde muusikale kui ka Aafrika maatriksile pungilikus ja häirivas elektroonikas, kus on joondatud erinevate muusikauniversumite mõjud ja ristmikud. See kõik on tema elukogemuse tulemus. Marcuse Cabo Verde päritolu isa ja Angola ema põgenesid 70ndatel Angola kodusõja eest Lissaboni, millest sai hiljem tema sünnilinn.