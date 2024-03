Eesti juurtega ajarändur Erik Laar: olen alati olnud düstoopiliste lugude lummuses

Erik on eksperimentaalmuusika produtsent, laulja, DJ ja instrumentalist ning tema sügavalt isikliku fookusega projekt on konkreetselt inspireeritud tema Eesti juurtest. Alguse sai see Kanada Väliseesti Muuseumi (VEMU) tolmustest arhiividest pärinevate helisalvestiste uurimisest. Seejärel hakkas ta katsetama uusi viise eesti rahvalaulutraditsiooni tõlgendamiseks. Tema omalooming on üles ehitatud meiei rahutu mineviku sügavaimatele valudele ja lootustele ning nende tõlgendumisele olevikus. Nende palade esmaettekanne 2021. aastal rajas Laarile teed tulevasteks esinemisteks, mis on omakorda sel kevadel ilmuva EP ja tulevase multimeediakontserdi lähetepunktiks.

Andsime Erik Laarile täita tänavuse TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha.

3 asja, mis teevad sinust just sinu?

Mina ja plaadimängijad – meil on see teema, et oleme olnud lahutamatud juba mitmeid aastaid. Olen pikka kasvu. Espresso.

Kuidas jõudsid selleni, et ühendada oma Eesti juured muusikaga?

Imelikul kombel avastasin, et see on alati kuidagi olemas olnud ilma, et sellest teadlik oleksin. See ilmnes, kui hakkasin Toronto Eesti Muuseumi (VEMU) arhiividest vanu vinüülplaate sämplima ja kõik hoobilt klappis.

Millist atmosfääri loodad enda muusikaga luua?​

Viin kõiki kuulajaid ühisele teekonnale. Kõlama saavad ülevoolavad helimaastikud koos tugevalt töödeldud õõvastava vokaaliga ning loomulikult atmosfäärilised krabinad ja võimsad rütmid – filmilik meeleolu koos rütmiliste tõusude ja mõõnadega. See on uus audiovisuaalne etendus, mille jagamist ootan väga.