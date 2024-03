Eklektiline KLAWO: ootame death-metali jõudmist peavoolu

See punt on esinenud enam kui kuues riigis ja neid peetakse üheks lootustandvamaks uueks Poola bändiks. Eklektiline omanimeline debüütalbum (2023) ja südikad kontserdid on taganud neile koha Poola olulisemate ürituste ja rahvusvaheliste esitlusfestivalide, sh ESNS esinejate rivides. Peagi näeb ilmavalgust nende uus täispikk album.