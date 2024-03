EFE CE ELE: tajun muusikat rohkem helide kui nootide või stiilidena

Ma ei ole päris kindel – ma ei tea siiani, kuidas sellele vastata, sest mõiste "edukas" tundub mulle kuidagi võõras. Ma arvan, et tunnen end edukana siis, kui miski, mida ma olen teinud, tekitab minus uhkust selle üle, kuidas ma sellega hakkama sain, ning kui see samal ajal kõnetab ka teisi ja nad võivad sellest samamoodi inspireeritud olla. Kuid mõnikord võib see seostuda ka vajadusega teiste heakskiidu järele ning see võib olla probleemne, kui see hakkab mõjutama minu enesehinnangut. Seega ma ei tea, võib-olla on esimene märk edukusest see väga isiklik tunne, mis mul tekib pärast millegi tegemist või jagamist, kui ma endale ütlen: "Sa tegid hästi." Ma arvan, et edu mõiste on ühiskonna poolt nii tugevalt mõjutatud, et ma eelistan rohkem keskenduda sellele, kuidas ma end tunnen pärast esinemist või millegi välja andmist, kui sellele, kas see oli edukas või mitte.