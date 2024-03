Mõistatusliku identiteediga Lunt: Eesti on riik, kus muusikal on eriline koht

Lunt ehk Gilles Deles-Velinsill on lapsepõlvest saati olnud müstiline suhe heli ja muusikaga ning tema musitseerimist võib võrrelda klotsimänguga, kus muusika tervikuna on enamat kui helide summa. Tema maailmas on helil omamoodi sugulus stoikute filosoofiaga – heli loodab, et teda leitakse, et saada muusikaks. Tema identiteet on mõistatuslik ja tema stiilideülest lähenemist võib võrrelda Jim O'Rourke loominguga. Hetkel elab ta Lätis, kus muusika on osa igapäevaelust ja Läti identiteedi oluline osa. Ta on loonud heli- ja muusikatehnikatele pühendatud YouTube'i kanali ning peagi on tulemas projekt, mis on pühendatud intervjuudele läti kaasaegsete klassikaliste heliloojatega.

Lunt võttis ette tänavuse TMW küsimustiku, et saaksime temaga lähemalt tutvust teha.

3 asja, mis teevad sinust just sinu?

Olla juut ja puudega ning intensiivne pimeduse kiirgus.

Millist atmosfääri loodad enda muusikaga luua?​

See vastus kuulub publikule, nende alateadvusele.

Milliseid teemasid ja žanreid sooviksid sa veel avastada?

Drone metal ja kehasisene heli.

Viimane lugu, mida kuuldes tekkis samastumistunne?

Meshuggah “Demiurge”.

Kellesse või millesse sa viimati armusid?

Öösse, mis laskub merre ja sosistab.

Kirjelda oma viimast unenägu.

Sõda Ukrainas lõppes peale seda, kui Prantsusmaa paigutas oma eelstrateegilise tuumakaitse Balti riikidesse ja Poola.

Nimeta 4 ajaloolist või väljamõeldud tegelast, kelle kutsuksid õhtusöögile. Miks?

Abraham Lincoln, et õppida poliitilisi strateegiaid.Henri Poincaré, et arutleda stringiteooriaga seotud taipamiste üle. Arvan, et ta oleks üllatunud. Emmanuel Kant, et arutada Euroopa rahu üle. Omar Khayyam, et juua veini ja mõtiskleda lihtsa elu üle.

Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas?

See, et mulle ei meeldi see küsimus.

Millist uut harjumust tahaksid endas juurutada?

Olla võimeline sportima, aga seda ei juhtu kunagi.

Mida ootad kõige enam aastal 2024 muusikast?

Autechre ülesastumine Skanu Mezs festivalil 2024.

Aga Tallinn Music Weekilt?

Siin mängimine on mulle suur au. Eesti on riik, kus muusikal on eriline koht ja kõrged saavutused selles kunstivaldkonnas.

Lunt astub Tallinn Music Weekil üles laupäeval, 06.04 NERDS esitlusõhtul. Loe lähemalt SIIT!