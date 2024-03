Pianist Belle Chen: soovin saavutada paremat töö- ja eraelu tasakaalu

Belle Chen on Londonis tegutsev pianist ja helilooja, kes põimib klaverimeloodiaid süntesaatoritega, luues elektroakustilisi kaleidoskoope. Belle klassikaline taust on sulandunud tema imetlusega žanriüleste artistide nagu mullu meie seast lahkunud Ryuichi Sakamoto vastu.

Tema etteasted on kui lõhnadest, tekstuuridest ja helidest, koidikust ning videvikust põimitud müstiline muusikamets. Rikkalikult filmilike ja eeterlike kompositsioonidega palistatud rännakule viib ka tema hiljuti ilmunud kauamängiv “Ravel In The Forest”.