ARTIST FOOKUSES: Tantsusaali-indi-folki viljelev Hazlett

Buzhold astub Tallinn Music Weekil üles reedel, 05.04 Blowup muusikaõhtul. Loe lähemalt SIIT!Laulukirjutaja Hazlett sündis ja kasvas üles Austraalias ning pärast palju välismaal viibimist naases ta suurejooneliselt koju, et toetada David Kushnerit. Pärast aastaid oma kodumaal baarides mängimist kristalliseerus Hazletti ainulaadne tantsusaali-indi-folk juhuslikul kohtumisel Rootsi reisil. Seal leidis ta lähedases sõbras Freddy Alexanderis muinasjutulise koostöökeemia. Sellest ajast on palju muutunud ja sellest, mis sai alguse pelgalt laulude kirjutamisest, et lihtsalt midagi välja mõelda, on nüüdseks saanud terve maailm muusikat ja ilusaid detaile, milles kulgeda. Mullu ilmus Hazletti debüütalbum “Bloom Mountain”. Võib-olla pole te teda kunagi kohanud, kuid Hazletti kuulates võite tunda, et ehk on ta ainus sõber, kes teil kunagi olnud on.