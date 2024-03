Ruissalo Amping: muusika valjult kuulamine on suurepärane viis selle täielikuks nautimiseks

Viimane lugu, mida kuuldes tekkis samastumistunne?

Dragsviki “Luokkasotaa”. Dragsvik on uus post-pungi ansambel Soomest. Nende viimase singli nimi tähendab tõlkes klassisõda. Arvan, et see tabab hästi muret, mida tuntakse kaasaegse ühiskonna pärast.

Lisaks ka Pave Maijaneni “Lilja, ruusu, kirsikkapuu”. Pave Maijanen oli 80ndatel Soomes väga tuntud ja armastatud poprocki artist ning antud lugu on kaunis tõlgendus ühest traditsioonilisest Inglise ballaadist, mistõttu eristub see tema ülejäänud kataloogist.

Kellesse või millesse viimati armusid?

Võib-olla minu viimane kitarr. Kanada kunstnik Mathias Chau on sellele joonistanud ilusad lilled.

Kirjelda oma viimast unenägu.

Unistasin, et mul olid ikka veel lõpetamata mõned ülikooli kursused ning pidin ootama veel ühe aasta, eet saada uus võimalus nende läbimiseks. See tegi mind üsna ärevaks, kuna lõpetasin ülikooli nelja aasta eest.

Nimeta 3 ajaloolist või väljamõeldud tegelast, kelle kutsuksid õhtusöögile.

Jeesus tundus nagu radikaalne mees, kes tahtis raputada olemasolevat olukorda. Ehk siis tema.

Soome kirjanik ja esoteerilise liikumise pioneer Pekka Ervast. Tema 1902. aasta ilukirjanduslik raamat "Haaveilija" (eesti k. Unistaja) oli kahtlaselt hästi kooskõlas minu mõtetega, kui kirjutasint albumit "Ruusupuutarha". Raamatus on väga vähe religioosseid teemasid ja see on rohkem keskendunud parema eluviisi otsimisele.

David Bowie. Arvan, et see ei vaja selgitust.

Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas?