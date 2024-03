Duo Mann & Juula avaldab oma kaks tuju: sünge ja Eesti pidu

Duo Mann & Juula ehk Maria Mänd ja Juuli Kõrre on Pärnust pärit viiuldajad ja lapsepõlvesõbrad. Umbeskaudu viis aastat tagasi jõudsid nad mõlemad pärimusmuusikani. Nende kireks on mängida legendaarsete vanade Eesti pillimeeste lugusid, lootes neisse taas hinge sisse puhuda. Repertuaarist ei puudu ka lugulaulud. Nii Eesti kui ka välismaa folkmuusika on neid inspireerinud looma enda lugusid, mis lisavad traditsiooniliste paladele süngust. Duo pakub elamust nii tantsijatele kui ka lihtsalt kuulavale publikule.

Andsime Mariale ja Juulile täita tänavuse TMW küsimustiku, et nendega lähemalt tutvust teha.

3 asja, mis teevad teie duost just teie duo?

Meil on omanäoline viiulimuusika, pikaajaline sõprus ja vajadus teha kõike enda jaoks, enda arvamise järgi.

Kui mitte viiul, siis mis instrument?

Juuli: Torupill/oud

Maria: Klaver

Millist atmosfääri loodate enda muusikaga luua?

Meil on kaks tuju: sünge ja Eesti pidu. Kuna meie muusika on peamiselt instrumentaalne, siis loodame, et toome teistes esile erinevaid tundeid, värve või pilte.

Viimane lugu, mida kuuldes tekkis samastumistunne?

J: Les ondes orientales “Dhafer Youssef”

M: Sten-Olle “Sinuga või Minuta”

Kellesse või millesse viimati armusite?

J: Armusin sügavalt õpetamiskunstidesse ja võimele seletada nii sulaselgelt abstraktseid ja keerulisi ideid. See on tõeline superoskus, mida imetlen. Õpetajad on lahedad!

M: Päikselistesse kevadilmadesse koos hommikukohviga.