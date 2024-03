KUULA | Night Tapes'i värske singel räägib inimeseks olemise kogemusest

Aasta algus on bändile olnud edukas ja tegude rohke – viimase kuu vältel on nende eelmised singlid jõudnud suurimatesse Spotify playlistidesse, sh lisas ansambel Gorillaz loo „drifting” enda playlisti ja on saanud suurt mängimistoetust UK suurimalt raadiojaamalt BBC Music. Ansambli kuulajaskond on viimase kuuga jõudsalt kasvanud – Spotifys ligi 50% võrra ja Youtube’is 850%.