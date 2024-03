ARTIST FOOKUSES: Eesti muusikaskeene tõusev täht maria kallastu

maria kallastu on muusikaskeenes tõusnud kiirelt hinda nii kriitikute kui ka kolleegide seas. Tema siidist R&B vokaali maitsestavad unenäolised helid ja kõrvu kergitavad harmooniad, saateks raskelt astuv gruuv. Kallastu on olnud ümbritsetud väga eripalgelisest muusikast juba lapsepõlvest saadik, mis on kujundanud tema teed helilooja ja produtsendina. Maria tunneb, et laulmine ja lugude produtseerimine on tema kui artisti jaoks võrdselt tähtsad. Neid oskusi ühendades väljendab ta ennast piiranguteta ja autentselt. Ta on koostööd teinud mitmete kohalike talentidega, kelle seas produtsendid Karl Killing, Gevin Niglas ja boipepperoni, räpparid säm, margiiela ja Leis, luuletaja EiK ning kitarrist Mattias Tirmaste.