Mis juhtus? Bedwettersi kurikuulus MTV auhind läks kaduma

Bring Me The Horizoni “Kool-Aid”. Tekkis tunne, et tahaks veel hevimat mussi teha.

Esimene märk on areng ja enesele seatud ootuste ületamine. Sealt edasi sõltub, mis ma tahan, et juhtuks. Edu ei pea üldse väline tunnustus või rahaline tulem olema. Vahel on piisav edu, et asjaga tegeleda. Näiteks suurim edu on, kui jõuame bändiga proovikasse ja saame tegeleda loovtööga musa kirjutamisel.