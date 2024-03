Brutus, the one who got away: tahan luua emotsioonide karusselli

Brutus, the one who got away on üks jube pikk nimi. Selleni jõudmine võttis üksjagu aega. Varem töötas Brutus Soome muusikatööstuses, kuni tema jõud rauges ja tekkis vajadus õhk välja lasta. See õhk sattus uue ootamatu lapse kopsudesse – Brutus, the one that got away.

Brutuse teekond lähtub alternatiivpopist (nagu Radiohead ja James Blake), võttes peale elemente träpist (nagu Travis Scott ja Yung Lean) ning katkeb alati ootamatult. See romantiline, melanhoolne, meeldejääv ja värskendav retk kulgeb läbi rusuvate teemade, kuid vähemalt on Brutus hea teejuht.

Andsime Brutusele täita tänavuse TMW küsimustiku, et veidigi tema tegemistelt saladuskatet kergitada!

3 asja, mis teevad sinust just sinu?

Mu hing, mu naljad ja mu pikad pruunid juuksed.

Miks Brutus, the one who got away?

Tundsin alguses, et mingi tont või vaim väljus minust. Midagi, mida varem hoiti isegi mu enda eest peidus.

Millist atmosfääri loodad enda muusikaga luua?​

Tahan luua emotsioonide karusselli. See on omamoodi klišee, aga ma tahan tekitada suuri emotsioone.

Viimane lugu, mida kuuldes tekkis samastumistunne?

Nicholas Britelli "Agape"

Kellesse või millesse viimati armusid?

Räägin seda oma lugudes.

Kirjelda oma viimast unenägu.

Mind hoiti pantvangis ja tulistaja sihtis mind. See oli hirmus ja ma ei suutnud liigutada.

Nimeta 4 ajaloolist või väljamõeldud tegelast, kelle kutsuksite õhtusöögile. Miks?

Radikaalsete vaadetega Soome keskkonnafilosoofi Pentti Linkola ja Friedrich Nietzsche, sest neil kahel oleks juba suurepäraseid debatte. Ning lisaks kampa veel Bob Marley ja Nelson Mandela, kes saaksid rahuga tegeleda.

Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas?

Sa lihtsalt tead. See on tugev positiivne tunne, enesekindluse puhang. See algab alati seestpoolt.

Millist uut harjumust tahaksite endas juurutada?

Meditatsiooni.

Mida ootate kõige enam aastal 2024 muusikast?

Brutuse esimese singli avaldamist.

Aga Tallinn Music Weekilt?

Esinemist ja ühtsuse tundmist.



Brutus, the one who got away astub Tallinn Music Weekil üles laupäeval 06.04 Soda Pop muusikaõhtul. Loe lähemalt SIIT!