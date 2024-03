TMW PLAYLIST: "Ood Päikeseloojangule", mis inspireeritud kaunitest hetkedest

Pille-Riin Langeproon ja Karl Tipp on loominguline duo, kelle sulest tuleb TMW-l ettekandele koorimuusikat koos elektrikitarri ja elektroonikaga. Nende playlistist leiab aga sümbioosis koorimuusikaga ka indie, new age’i ja ambienti sugemetega laule. Need kõik moodustavad nende loomingus ühe terviku ja seda proovivad nad ka oma playlistis edasi anda. Inspireerituna loodusest, inimestest ja kaunitest hetkedest.