TamTam: hea meelega kogeks reaalajas 60ndate vaba läänemaailma kultuurilisi arenguid

Anett: Mk.gee laul "I Want", mis on nagu kaasaegne The Police'i "Every Breath You Take". Sõnum on lihtne ja lööv, muusika on maitsekas ja ajatu. Viimasel ajal kõnetavad mind just sellised palad.

Karl: Deftones'i "Rickets" – igapäevaselt ma end nii raju muusikat ise mängides välja elada ei saa, aga saan sama tunde kätte Deftones'i kuulates.