Madame Gandhi: olen edukas, kui mu ego ei ripu ühegi tegevusega seotud tulemuse küljes

Kiran Gandhi, artistinimega Madame Gandhi, on auhinnatud artist ja kodanikuaktivist, kes on tuntud oma meeliülendava elektroonilise muusika ja positiivse sõnumi poolest, mis räägib soolisest vabanemisest ja üksikisiku jõust. 2015. aastal levis üle ilma lugu sellest, kuidas ta läbis vabalt veritsedes Londoni maratoni, et võidelda mentsruaaltüskli häbimärgistamise vastu. Ta on endine M.I.A ja Thievery Corporationi trummar ja on kantud TED-i stipendiaatide, Forbes’i 30 alla 30-aastaste muusikute ja BBC saja tähelpanuväärse naise nimekirja. Madame Gandhi missiooniks on kasutada oma muusikat ja häält positiivsuse, isikliku väljendusvabaduse ja inimvaimu õitsengu sõnumi kandjana.