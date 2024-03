TMW konverentsil osaleb menubändi R.E.M. manager Bertis Downs

Bertis on tuntud ka oma töö poolest haridusvaldkonnas. Tema peamine kodaniku- ja heategevuslik huvi on Ameerikas riiklike õppeasutuste propageerimine. Ta on võrgustiku Network for Public Education ja People For the American Way juhatuse liige. Tema peamiseks mureks on riigikoolide kasvav korporatiivsus, mis kahjustab õpetamist ja õppimist. Downs on öelnud, et kõige olulisemi, mida kogukond saab avaliku hariduse heaks teha, on pöörata tähelepanu õpetajatele ja aidata neil aidata lastel õppida.