San Hani muusika avab uut sensuaalsust ja tekitab tajuavardavaid mõtteid

Millist muusikat olete ise viimasel ajal kõige enam kuulanud?

Olen viimasel ajal kuulanud ambieti, dubi, Aafrika/Ladina ja kiiret 160 bpm ladumist. Kõige rohkem aga vaikust. Olen kaasaegsest Ameerika popist täielikus rehabis ja sinna poole hetkel ei vaata.

Millisena näete Eesti hip-hopi ja mõminaräpi maastikku ning millised on siin teie tugevaimad trumbid?

Mõminaräpp ja soundcloud-räpp on lihtsalt jätk sellele, et kõik on räpparid. See on vähemalt asendanud selle Eesti võlts-gängster poose ning pilt on muutunud väga kirjuks, nii väliselt kui sisult.

Mõminaräpp on osa räppmuusika muutumises ja arengus, trap aga ise on jõudnud ideaalini ja nüüd on see lihvitud ära popi levelil. Ma arvan et kõik möödub ja areneb omakorda millekski muuks ja ma ise ei näe, et peab kõikidel lainetel surfama, vaid triivin sujuvalt mingis oma tuules. Mu tugevamad trumbid on esteetiline mõtlemine ja vaimsus. Ma üritan arendada endas mitmeid tahke ning muusika on vaid üks väljenduslaad.

Kas olete ka tänavuse TMW artistidega tutvunud?

Mitte eriti, kuna pole hetkel Eestis.

Keda soovitaksite vaatama minna?

Pole väga jälginud,aga kui keegi lähedalt, siis TMW Hip-hop õhtul esineb alyona alyona Ukrainast ja üks noor eesti produtsent Jasperino.

Miks te muusikat loote?

Muusikat sai algselt loodud vajadusest midagi öelda ja võib-olla ka raputada. Ma ikkagi olen palju seotud hip-hopiga ja lüürika on minu jaoks väga oluline osa ning see on erinevate piltide ja maailmanägemuste avamine kellelegi teisele, mis mind huvitab. Pluss see ekstaatiline seisund, mida muusika saab luua ja kuidas ta saab meid kõiki üles tõsta. Austan väga originaalset loomingut ja liigun ka ise alati mingi oma laadi ja stiili poole.

Millist sõnumit ja kelle jaoks teie muusika edastab?

Minu muusika on edastanud mitmeid sõnumeid, peamiselt on kese ikkagi San Hani persona ja tema nägemus kaasaegsest tarbimisühiskonnast ja kuidas me kõik oleme ära bränditud. Praeguse uue loomingu keskmes on aga ühtsus ja tasakaal, mis on pigem vaimsemat laadi.

Arvan, et igaüks võiks San Hani kuulata, sest see avaks temas uut sensuaalsust ja tajuavardavaid mõtteid. Üritan luua muusikat, mis paneks inimest taevalikult tundma, ka läbi selle muda, milles me vahepeal viibime.

Mis on teie jaoks tänase maailma kõige olulisemad teemad?

Kindlalt on üks teema keskkond ja loodus ja ei tahaks, et ka Eesti täiesti lagedaks tõmmataks. Ühiskondlikul tasandil näen ma inimeste lahustumist erinevateks gruppideks, -ismideks ja stereotüüpideks ning arvan, et see on praegu suur teema, kuidas me, vaatamata oma erinevustele, ikkagi ühise keele leiaks, sest ühel hetkel võib selleks olla juba hilja. Muusikal võiks selles olla üks osa, sest see on universaalne sagedus. Usun ikkagi seda, et peab püüdlema mingi positiivse ideaali poole, kuigi ka kõik “dirty” on alati mõnusalt intrigeeriv ja inspireeriv.

Milline näeb välja teie lemmik tulevikumaailm?