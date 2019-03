TMW Maitsed: Puljongibaari filosoofia

Puljongibaar katsetab ja sobitab omavahel koostisosi, mis teineteist täiendavad ja toetavad. „Nagu kõik siin ilmas on ka meie menüü pidevas muutumises, et saaksime läbi järjepideva arengu leida nii külastajate kui ka enda lemmikud. Oleme avatud kõigele, mis vastu kajab ning loodame inimestele läbi kvaliteetse toidu ja vahetu kontakti pakkuda siirast ning sooja kogemust, mis kannaks ka väljaspool meie maja ja hoovi,“ jutustavad Puljongibaari eestvedajad.

Kõik see kõlab nii ehtsalt ja ilusalt, kuid toitlustuse business on karm. Vähemalt nõnda räägivad kaugelt vaatajad. „Ka lähedalt vaatajad ei näe seda valdkonda sugugi paremas valguses, pigem vastupidi. Raskematel hetkedel meenutan ütlust, kui oled juba kaelani s..a sees, siis ära pead norgu lase. Neid hetki tuleb õnneks harva, kuid puhtalt kire peal kaugele ei sõuaks. Kirg ei ajenda näiliselt mõttetuid riske võtma. Kirg ei aja nutma ega tekita küsimusi nagu miks, kuidas või kellele? See kõik on justkui kutsumus ning mäng, mida lihtsalt tuleb mängida. Veeretad täringut ja sammud, meeldib või mitte. Kõige selle juures näeme, et suudame täita enesele üht äärmiselt olulist eesmärki – pakkuda inimestele midagi positiivset,” kirjeldab Puljongibaari eestvedaja Anton Makejev.