Maian: virvarri peaks endast mööda laskma

Sinu lugu „Sinise leegiga“ on kirjutatud koostöös räppar reketiga. Kuidas te koostööni jõudsite?

Selle loo raames sattusime kokku Universal Musicu laulukirjutajate laagris. Sobisime hästi ning seetõttu kirjutasime koos ka „Palava pudru“.

Sa oled abiturient. Kas ja kui raske on üldse kooli kõrvalt karjääri üles ehitada?

Eks sellega ole nii, et kes teeb, see jõuab. Kui muusikaga on rahulikum aeg, siis keskendun õppimisele, kui muusikaga jälle rohkem tegemist, riliisi aegadel, siis keskendun rohkem sellele. Arvan, et olen suutnud need kaks asja suhteliselt heas balansis hoida.

Esinesid Tallinn Music Week-il ka eelmisel aastal, mis tunne on jälle festivalil osaleda?

See on äge. Tallinn Music Week ise on niivõrd äge üritus. Mulle meeldib, kui mitmekülgset muusikat see kogu festival kuulajateni toob ning on au sellest kõigest osa saada.

Millised artistid sind inspireerivad?

Eks neid ole palju. Vokaalselt kindlasti Ariana Grande, stiililt ja olemuselt Billie Eilish. Üldiselt kuulan rohkem house’i kui midagi muud. Ajaga on muusikamaitse palju muutunud.

Mis on noorena muusikuks olemise juures kõige raskem?

Et mind ei võeta tõsiselt. Tihtipeale suhtutakse minusse kui naiivsesse lapsesse ja tõsiselt võetakse vähe harvem. Samas olen kindlasti ajaga endale tekkinud mingisuguse respekti ja hea maine inimeste seas kellele olen ennast positiivselt tõestanud. Sellel on oma plussid ja miinused.

Kuidas jäid rahule Eesti Laulu võitjaga?

Arvan, et see on ehtne eurolugu ja loodan, et tal läheb seal hästi.

Milline näeb välja Sinu lemmik tulevikumaailm?