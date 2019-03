D'n'b artist Genotype: oleksin muusikata kadunud

Minu muusika on žanriülene ja mul on erinevate stiilide jaoks erinevad artistinimed. Genotype on raskem, tech dnb ja Mastermind on jällegi džässilikuma muusika jaoks. Just Jungle on enamjaolt jungle muusika, G Skool jungle techno mõjutustega muusika jaoks. Jus Dubz reggae ning Dub ja Craftsman sügavama d’n’b jaoks. Drum and bass muusikaga sain tuttavaks 1990ndatel. Sämplid miksituna murtud rütmidega võlusid mind täielikult. Hakkasin muusikat produtseerima 14-aastaselt. Esimese EP “Just Jungle Gold” andis välja Trouble On Vinyl plaadifirma kui ma olin 19.