Mees Inc. avaldas uue video!

Mees Inc. on mees, kes teeb muusikat koos oma sõprade kambaga. Koosluse muusikat on kirjeldatud kui puhast Eesti indie't ning Mees on sellega igati rahul. Tema uus lugu "Värska tibi" on osa uuest albumist ja pühendatud Eesti naistele. „Lugu on inspireeritud ühest mehest ja tema ebaõnnestunud külgelöömiskatsest armastatud Tallinna lokaalis. Video valmis mitte liiga soojal tööpäevalõpul stroomi rannas. Säästke vett ja loodust,“ on artisti sõnum.