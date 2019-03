TMW Maitsed: Kohvielamus veiniklaasist

Trühvel serveerib oma kohvi veiniklaasist: “Eelkõige on selle eesmärgiks kohv kiiremini maha jahutada, sest soovitud maitsenüansid löövadki välja alles siis, kui temperatuur on natuke langeda jõudnud. Testimiseks, kuidas maitsed ajaga muutuvad, võib kohvi proovida näiteks ühe sõõmu kohe ja seejärel võrdluseks minuti-paari pärast,” kirjeldab peakokk Silver Teeääre.

Trühvlis ongi kohv veidike nagu vein, mida on õige juua pokaalist, tehes klaasiga samu liigutusi, nagu teeks veini juues - eesmärgiks kohvi maitsed ja aroomid paremini esile tuua. Kui küsida, mis on parima kohvi retsept, siis Trühvli sõnul absoluutset parimat ei olegi olemas. Kindlasti on aga hea kohvi aluseks kvaliteetsed oad, asjatundlikud röstijad ning valmistusmeetodile vastav jahvatus.