Järgmise aasta Tallinn Music Weeki festivalile laekus esinemistaotlusi 1231 artistilt üle kogu maailma

Kümne tegutsemisaasta jooksul on TMW end kehtestanud ühe kõige mitmekesisema ja julgema muusikavalikuga omataolise sündmusena kogu Euroopas. Festivalilt on saanud tõuke rahvusvaheliseks tegevuseks paljud Eesti artistid, teiste seas Maarja Nuut, Ewert and The Two Dragons, Mart Avi, Mari Kalkun, Iiris, NOEP ja Holy Motors.