Tänavust Tallinn Music Weeki külastas ligi 37 000 inimest

“Eesti Meedia käib käsikäes ettevõtmistega, mille väärtused ühtivad meie ettevõtte omadega. Nende väärtuste hulka kuuluvad ka muuhulgas kirglikkus, loovus, julgus ja vastutustundlikkus. Tallinn Music Week’i korraldajad on vaieldamatult üks loovamaid, kirglikumaid ja julgemaid meeskondi Eestis, kes ei karda nihutada piire, katsetada uusi mõtteid ja seda kõike suure kirega. TMW on elavaks tõestuseks, et vastutustundlik käitumine on meie kõigi asi ajada, olgu tegevusala milline tahes.”

Katrin Isotamm, Telia Eesti kommunikatsioonijuht:

„TMW tiim on tugev ja pühendunud, igal aastal murtakse uusi piire ja tehakse midagi ennenägematut, teisiti, rohkem. Telia vaatest on see partnerlus täis häid mõtteid ja inspiratsiooni! Eriliselt südamelähedane oli meile tänavuse festivali sisuline fookus kestlikule arengule – just nii saab ka see teema vajalikku laiemat kõlapinda!“

Feliks Mägus, Nordic Hotel Forumi tegevjuht:

„TMW on kahtlemata Eesti üks ilusamaid edulugusid – pühendunud tiim suudab tugeva liidri eestvedamisel suhteliselt lühikese aja jooksul ühest ägedast muusikafestivalist üles ehitada võimsa linnafestivali, millest räägitakse üle maailma. TMW mõtleb suurelt, avardab me kõigi silmaringi erinevatesse suundadesse ning aitab heita pilku kaugemale tulevikku kui tihtipeale ise oskaksime või julgeksime. Meil on suur rõõm olla toeks festivali suurte mõtete sünnile ning olla osa sünergiast, mis muusika ja inimeste vahel siin sünnib.“

Piret Reinson, EASi turundusjuht:

„Tallinn Music Week on ilusaim peegeldus sellest, mis on Eesti ja mis siin kõik võimalik on. Kui palju erinevaid lavasid, kui palju erinevaid toidukohti, kui palju häid ideid ning head muusikat. Ja kõik need kohad täis toredaid avatud meelega erinevaid inimesi sadadest erinevatest rahvustest. Lõppude lõpuks on kultuur ja ideed see, mis Eesti suureks teevad. Mul on tohutult hea meel, et Tallinn Music Week nii palju resonantsi tekitab. Mida rohkem eestlasi sellest suurlinlikust piirideta maailmast osa saab, seda enesekindlamad me kõik oleme ning seda võimsamaid võnkeid tekitame maailmas.“

Vanessa Reed, PRS for Music sihtasutuse tegevdirektor:

“Tallinn Music Week erineb paljudest teistest muusikatööstuse konverentsidest, nihutades piire ja näidates, milline võiks selle kategooria üritus 21. sajandil olla. TMW ühendab julgelt ja intelligentselt kunsti, poliitika, tehnoloogia ja linnaarenguga seotud teemad. Ma tulen siia kindlasti tagasi ka 2018. aastal, sest tunnen, et sellel festivalil eesotsas peakorraldaja Helen Sildnaga on TMW 10. sünnipäevaks veelgi põnevamaid asju varuks.”

Ivan Novak, industriaalgrupi Laibach liider:

“Lääs on surnud ja maha käinud! Kui soovite kuulda tõeliselt head uut muusikat, arutada päevakohaste muusika- ja kultuuriteemade üle ning saada energialaksu noorest ja ilusast linnast, siis tulge Tallinn Music Weekile!”

Brian Reich, kommunikatsiooniekspert:

„Tänavusele TMW festivalile ja Creative Impact konverentsile saabudes arvasin, et miski ei saa ületada mu eelmise aasta kogemust. Ent ma eksisin – tänavune üritus oli veelgi parem. Nagu alati, olid kohal fantastiline maailmaparandajate seltskond. Tänaseks on selge, et tehnoloogia ja loomingulisuse roll majanduslike võimaluste loomisel võimalikult paljudele, on meie ühiskonna tuleviku jaoks tähtsamad kui kunagi varem. Tallinn Music Week teeb ambitsioonikat, olulist ja äärmiselt loomingulist tööd ning festivalil tekkivatel ideedel on kaugeleulatuv mõju. Ettevõtluse, heategevuse, valitsuste, teaduse, kunsti ja teiste valdkondade juhid kogu maailmas peaksid Tallinnast eeskuju võtma, kui nad tahavad suuri asju ära teha.”