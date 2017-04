John Robb: “Hea kunst ei tunne piire”

Hea kunst ei tunne piire. Tänapäeva maailmas, kus populism ja küünilisus on võimust võtmas, on tore näha üritust, mis liigub, vaatamata maailmas valitsevale närvilisusele, vankumatult edasi. Tallinn Music Week kihutab parema tuleviku suunas ning saab aru, et muusika on kõige tähtsam. Ideede ja emotsioonide vaba voolamine.

Klassikalised orkestrid mängivad koos räpparitega, tehnoloogia on ühendatud müstilise rahvamuusikaga, bändid esinevad vanades kinodes, baarides ja väljakutel. Vanalinna tänavate munakivid kajavad muusika, ideede ja kirgliku jutuvada segunemisel moodustuvast kaunist mürast.

Piire lõhkuv TMW on midagi palju enamat kui lihtsalt muusikakonverents. Ta kuulub oma ambitsioonide ning muusika-, kultuuri- ja loomevaldkondade edendamise eest muusikaürituste esiliigasse. Eesti ilusast pealinnast ei leia mitte ainult avatud meelt ja žanripiiride lõhkumist, vaid ka siirast positiivset energiat, mis ühendab riigi progressiivse valitsuse ja ühiskonna. Maailmas, kus uksi ja piire aina rohkem suletakse, ujub TMW vastuvoolu ja innustab looma sellist tulevikku, mida me tahame – nii muusikas ja kultuuris kui meie eludes.

Tallinn Music Week teab, et murtud maailm vajab kultuurikallistust.