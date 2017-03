Sügisel Noortebändi võistluse kinni pannud The Notes on kiirelt paljude eestlaste südameisse jõudnud. Valmis on meisterdatud EP ning seljataga on plaadiesitlustuur. Nüüd ootab neid ees Tallinn Music Week, kus astutakse üles Raadio 2 õhtul Von Krahlis. Mida poisid ise asjast arvavad – vaata videost!