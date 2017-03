Täna algavad õhtused kontserdid Tallinn Music Weeki pealavadel ning festivali külastajaile luuakse valgustatud teekond Balti jaamast Telliskivini

Täna, neljapäeval, 30. märtsil algavad Tallinn Music Weeki õhtused klubikontserdid. Muusikaprogrammi avab Kultuurikatla Katelde Saalis dirigent Kristjan Järvi koos maailmanimedest nüüdismuusikutega ning tuntud Eesti muusikute kooslusega Glasperlenspiel All Stars. Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuvad loomingulised töötoad lastele ning Reisijate tänavale ilmuvad heli- ja valgusinstallatsioonid. Jätkuvad linnalava-kontserdid, avalikud vestlused, kunstiprogramm ning restoranifestival „TMW maitsed“. TMW festivalipassid on läbi müüdud, õhtuste kontsertide üksikpiletid on saadaval Piletilevis. Eelmüügist ostetud üksikpilet tagab eelis-sissepääsu vastavale kontserdile.