Otseülekanne: Täna algava Tallinn Music Weeki konverentsiprogrammi avab president Kersti Kaljulaid

Konverentsi avab täna, 31. märtsil kell 10 Vene Kultuurikeskuses president Kersti Kaljulaid. Lisaks võtavad sõna Nordea Eesti juht Gerd Müller ja Tallinn Music Weeki juht Helen Sildna. Avamisele järgneb kaks päeva arutlusi ja esitlusi muusika- ning loovtööstuse tipptegijate osalusel, praktilisi kiirkohtumisi, töötube ning inspireerivaid lugusid Soomest Keeniani. TMW konverents kutsub kaasa mõtlema teemadel nagu tulevikutööstus, tehnoloogia, säästlik areng, Euroopa digitaalne tulevik ja meedia mõjuväljade analüüs tõejärgses maailmas.

TMW konverentsi korraldavad Tallinn Music Week ja Music Estonia.

Konverentsi lavad sisustavad Norr11 ja Elke Mööbel.

TMW kahepäevasele konverentsile tagab pääsu TMW 2017 delegaadipass hinnaga 295 eurot.

Delegaadipass tagab lisaks TMW kahepäevasele konverentsile ja muusikafestivalile pääsu ka festivali delegaadibaaridesse ning registreerunud kontaktide andmebaasile.

Alates 27. märtsist on TMW veebipoes müügil ka konverentsi ühepäeva-passid hinnaga 125 eurot.

Konverentsi ühepäevapass tagab pääsu kõikidele konverentsi paneelidele kas 31. märtsil või 1. aprillil. Konverentsi ühepäevapass ei kehti TMW muusikafestivali õhtustel kontsertidel ega teistel tasulistel üritustel.

TMW 2017 festivalipassid hinnaga 60 eurot on müügil TMW veebipoes. Festivalipass tagab sissepääsu kõikidesse TMW muusikaprogrammi kuuluvatesse klubidesse eeldusel, et vastav klubi ei ole välja müüdud. Kui klubi on välja müüdud, toimub publiku klubisse laskmine järjekorra alusel. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.

Õhtuste kontsertide üksikpiletid on müügil Piletilevis.

Piiratud kogus TMW 2017 toetajapasse hinnaga 150 eurot on müügil TMW veebipoes. TMW toetajapass tagab eelisjärjekorras pääsu kõikidele TMW kontsertidele, sh TMW avakontserdile ning TMW delegaadibaaridesse ning pakub võimalust personaliseeritud programmisoovitusteks. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.