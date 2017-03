"Kõige parem hip-hop on toores ja reaalne": intervjuu Echo & Titoga

Mis paneb Echo & Tito kõlama nii, nagu nad kõlavad?

Meid mõlemaid mõjutavad paljud erinevad žanrid ning igapäevased tunded. Kõige tähtsam on siiski muusika tegemise ajal ühes ajas ja ruumis viibimine, ühele lainele häälestamine, kahe maailma segunemine ühise unikaalse kõla nimel!

Mis on hip-hopi ülesanne aastal 2017?

Kõige parem hip-hop on toores ja reaalne, hea hip-hop kannab endas sõnumit ja ausaid tundeid. Me loodame, et ka sel aastal jätkab hip-hop rahu ja mitmekülgsuse sõnumi kandmist ja toob inimesi kokku, vaatamata nende erinevustele!

Kas teate Eesti kohta midagi varasemast? Mida ootate siia tulekul enim?

Teame vaid, et Tallinn asub Läänemere kaldal. Paljudelt sõpradelt oleme kuulnud, et seal on väga fun. Ootame väga võimalust ennast teie kliimasse ja õhkkonda häälestada, et jagada meie kirge teiega. Näeme Tallinnas!

Echo & Tito astuvad üles 1. aprillil Tallinna Botaanikaaias ning õhtusel TMW Hip-Hop Night'il klubis Sinilind.