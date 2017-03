Sinilinnus saab nautida hip-hop muusikat Lähis-Idast

Liibanonis resideeruv Chyno, kodanikunimega Nasser Shorbaji, on, kes saavutas rahvusvahelise tuntuse 2015. aastal albumiga „Making music to feel at home“. Nasser töötas aastaid panganduses, kuid armastus hip-hopi vastu käivitas uue karjääri ning viimastel aastatel tuuritab Chyno oma muusikaga Euroopas, Aasias ja Lähis-Idas.

Nii araabia kui inglise keeles räppiv Chyno ühendab oma muusikas klassikalist ning modernsemat hip-hop soundi. Mehe lüürika käsitleb muuseas ka keerulist poliitilist kliimat Lähis-Ida regioonis.

Chyno meeleolukat laivi saab nautida TMW Hip-Hop Night’il Sinilinnus kell 01:30.

Loe Forbes’i artiklit Chynost

Vaata ka emotsioonidest pungil videot „Fight or Flight“, mis räägib loo tavaliste inimeste keerulistest valikutest sõjast kurnatud riigis.