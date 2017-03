Aasta muusikamüüja nominendid on Lasering, Apollo ja 311.ee

Veel hiljuti oli aeg, mil füüsilise meedia osakaal oli eeskujulikus langustrendis, poode suleti ning isegi PÖFFil oli ühel aastal film "Plaadipood", mis rääkis Kirde-Inglismaa väikepoodnikust, kes "ujub kangelaslikult vastu digitaalajastu peatumatut, immateriaalselt külma voolu". Täna on aga olukord positiivsem ning ka väikeses Eestis on leitud põhjuseid avada taas uusi plaadipoode. Puhumas on värsked tuuled.

Proovisime koos Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade aasta muusikamüüja kategooria nominentide abiga kaardistada kohalikke olusid. Laseringi poolt vastab veterantöötaja, bändimees ja muusikafanaatik Anders Melts, Apollo kõneisik antud teemal on ostu- ja turundusjuht Eha Pank ning 311.ee poolt seletab Iirise ja Ewert and the Two Dragonsi manager ja platvormi eestvedaja Toomas Olljum.

Žüriid ootab ees väga raske otsus, sest kõik nominendid on hästi erinevad.

Kuna Lasering asub Viru Keskuses, siis nende klient on eelkõige laiatarbekuulaja või filmihuviline. „Aga ütleme nii, et meil on ka kõikvõimalikud kõrvalliinid kenasti esindatud ning kataloogid, kust leiame soovijale peaaegu, et mida iganes,“ kommenteerib Anders Melts. „Ka müüjad on meil ägedalt kõik erinevate rõhuasetustega. Igal ühel meist on omad kunded, kes eelkõige just üht või teist teenindajat eelistavad. Kes jagab paremini proge või jazzi, kes hetketabelite vallutajaid, kes metalit, kes elektroonilist mussi jne,“ täiendab Melts.

Tema hinnangul ostetakse vinüüle täna aina rohkem ja rohkem. On näha, et see pole enam pelgalt keskealiste huviorbiidis, vaid ka noored eelistavad oma lemmikuid osta vinüülil. „Hiljuti tegelesin ka nt ühe umbes 10-aastase vene poisiga, kes tuli Delta Blues'i vinüüli otsima ning kuna meil olid nii mõnedki asjad pakkuda, siis poiss ei suutnud ära imestada, et vauu teil on Robert Johnsonit ja Muddy Watersit - mul oli karp lahti,“ ei suuda Melts oma imestust ära jagada. Tema jaoks tähendab see seda, et kõik ei ole veel kadunud ning järelkasv on teel. Samuti tunnistab Melts, et muuhulgas ostetakse ka fänninänni ja seda eelkõige kingiks. Ju saadakse kõik huvipakkuv endale otse kontsertidelt.

Apollo on aga suurkett, mille kauplused asuvad üle Eesti. Nende soov on pakkuda inimestele elamusi, meelelahutust ning eesmärgiks on, et Apollo tootevalikust leiaks igaüks endale midagi. Ka Eha Pank tunnistab, et vinüülide nõudlus on võrreldes 2-3 aasta taguse ajaga märgatavalt kasvanud ja on jätkuvalt tõusvas trendis. Sellest lähtuvalt üritab ka Apollo laiendada vinüülide väljapanekut oma kauplustes. Merchandise on Apollos aga pigem emotsiooni ost/lisamüük, aga loomulikult leidub ka erandeid. „Meie keskmine klient on pigem naisterahvad 30 + vanuses. Kuid muusikat käib kindlasti ostmas ka teistsugune klient, sest Apollos on kindlasti Eesti suurim ja parim valik muusikat,“ tunnistab Eha Võrk kindlameelselt.

311.ee pole aga Toomas Olljumi sõnul lihtsalt plaadipood. Tegu on platvormiga, mis aitab kohalikel artistidel korraldada e-kaubandust ja mõtestada erinevate andmete/statistika väärtust ning kasutamist, st. lisaks muusikale (tavaliselt signeeritud plaadid + eelmüük) saavad nad pakkuda ka fännitoodete ja kontserdipiletite müüki. „Me tahame näha end artistide (ja/või managementide/leibelite) partneritena, kes aitavad arendada kommertssuhet fännidega“, tunnistab Olljum. Sealjuures on oluline see, et toimetades veebis, müüb 311.ee Eesti artistide muusikat ja fännikaupu kõikjale - alustades Lõuna-Koreaga, lõpetades Brasiilia või Mehhikoga.

Lisaks sellele püüab 311.ee üleüldiselt aidata kaasa kohaliku muusika levile. Toomas Olljumi sõnul tegelevad nad digileviga (Ines, Koit Toome/Laura, Erki Pärnoja, Elephants From Neptune, I Wear* Experiment, Mick Pedaja jpt), kureerivad üht popimat kodumaise muusika playlisti Spotifys ja salvestavad live-sessioone. „Tänavu aprillis viime ka oma 311.ee LIVE kontserdi esmakordselt Eestist välja, Londonisse,“ rõõmustab Olljum. Muusika poole pealt on neil aga CD-d hetkel veel ülekaalus.

Loe täispikka intervjuud aasta muusikamüüja nominentidega Rada7 veebis